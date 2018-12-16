Вертолет Ми-8 упал под Томском

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Кедровка в Томской области. Об этом сообщает ТАСС.

На борту вертолета находились 25 человек, трое из которых — члены экипажа, остальные — вахтовые рабочие. Отмечается, что три пассажира (двое мужчин и одна женщина) получили нетяжелые травмы и были госпитализированы.

В отделении скорой медицинской помощи города Кедровый уточнили, что у одного из пострадавших перелом грудного позвонка под вопросом и рваная рана в области шеи, другому сейчас делают рентген, а третий получил легкую травму.

Причиной инцидента стала неисправная стойка шасси, которая сломалась во время посадки, из-за чего вертолет упал на бок.

Летательный аппарат принадлежит авиапредприятию «Ельцовка».

В четверг, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону станции метро «Павелецкая». Один из вертолетов тащил за собой сетку, в которой были видны три человеческих силуэта.

В Федеральной службе охраны (ФСО) объяснили, что это были учения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!