Песков раскрыл задачу военных вертолетов над Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что полет двух военных вертолетов Ми-8 в центре Москвы был частью учений. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 23 ноября.

«Ничего нет экстраординарного. Кремль — это действующая резиденция главы государства, это режимный объект. Какие там стадии, что будет происходить на каждой из них, надо справляться в ФСО», — сказал Песков.

В ответ на вопрос о существовании вертолетной площадки в Кремле пресс-секретарь напомнил, что «Владимир Владимирович летает в Кремль и из Кремля с 2012 года».

В четверг, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону станции метро «Павелецкая». Один из вертолетов тащил за собой сетку, на которой были видны три человеческих силуэта.

Источник RT в Федеральной службе охраны рассказал, что полеты над Кремлем были тренировочными и проходили в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб.

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