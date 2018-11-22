На новом видео с вертолетами над Кремлем заметили вооруженных людей

Один из очевидцев, снявших полет военных вертолетов над Кремлем, разглядел вооруженных людей. Об этом сообщает TJournal.

Видео опубликовал на YouTube пользователь msklaimelaim, на момент публикации оно было удалено с его канала. Отмечается, что ролик был снят с мощным зумом.

На кадрах можно увидеть в сетке, которую подцепили к одному из вертолетов, минимум четырех человек в форме с автоматами.

В четверг, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону метро «Павелецкая». Источник RT в Федеральной службе охраны (ФСО) рассказал, что полеты над Кремлем были тренировочными и проходили в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб.

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