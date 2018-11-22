Объяснены полеты вертолетов над Кремлем

Полет двух военных вертолетов Ми-8 в центре Москвы был частью учений. Как сообщает Telegram-канал RT, об этом рассказали источники в Федеральной службе охраны (ФСО).

Центр по связям с прессой и общественностью ФСО отказался от комментариев, передает «Интерфакс». По данным агентства, в центре Москвы прошел тренировочный полет в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб.

В четверг, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону метро «Павелецкая». Аппараты в небе над центром столицы также попали на фотографии. Один из вертолетов тащил за собой сетку, на которой были видны три человеческих силуэта.

Вертолетная площадка располагается недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада. Президент России Владимир Путин впервые воспользовался ею в 2013 году. Известно, что он предпочитает летать на Ми-8.

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