Трое россиян пробежались в трусах по Красной площади

Московские полицейские задержали трех молодых людей за пробежку в трусах по Красной площади. Об этом в воскресенье, 16 сентября, пишет МК.

По данным издания, инцидент произошел в субботу. Трое молодых людей разделись до трусов и бегали по главной площади города. После задержания оказалось, что двум из них по 15 лет и они проживают в Звенигороде, старшему 19 лет, он из Одинцовского района.

На старшего из нарушителей составили административный протокол за мелкое хулиганство, на мать одного из младших — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В июле сотрудники Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали двух фанатов, пытавшихся достать укатившийся мяч и перелезших через ограждение у кремлевской стены на Красной площади. За содеянное болельщики были приговорены к штрафу.

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