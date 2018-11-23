ФСО прокомментировала полеты людей в сетке над Кремлем

Федеральная служба охраны России прокомментировала новость о летящих в сетке под вертолетом людях над московским Кремлем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учения. Плановые», — кратко заявили в центре по связям с прессой и общественностью ведомства.

В четверг, 22 ноября, в социальных сетях разошелся ролик, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону метро «Павелецкая». Позднее появилось еще одно видео, на котором можно разглядеть в сетке, которую подцепили к одному из вертолетов, минимум четырех человек в форме с автоматами.

Вертолетная площадка располагается недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада. Президент России Владимир Путин впервые воспользовался ею в 2013 году. Известно, что он предпочитает летать на Ми-8.

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