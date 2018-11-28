Крупнейший в мире транспортный вертолет жестко приземлился в России

Транспортный вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные авиадиспетчерской службы региона.
«В результате погиб один человек, пятеро получили травмы», — сказали там.
По предварительным данным, всего на борту находились шесть человек. Вертолет принадлежит авиакомпании «ЮТэйр».
По данным телеканала РЕН ТВ, машина упала во время взлета. Возможной причиной стало обледенение аппарата.
Как сообщил источник «Интерфакса», пилот решил совершить незапланированную посадку из-за сложных метеоусловий и плохой видимости. В числе вероятных причин аварии рассматриваются ошибка пилота при незапланированной посадке или отказ техники.
Ми-26 — самый крупный транспортный вертолет в мире, выпускаемый серийно. Разрабатывался в 1970-х годах в ОКБ «Миля», поступил в советскую армию в 1985 году, активно использовался в Афганской войне и при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас эти машины эксплуатируются несколькими десятками стран. Современные модификации могут нести до 20 тонн полезного груза.