В небе над Кремлем снова появятся военные вертолеты

В начале декабря Федеральная служба охраны (ФСО) может провести еще одну тренировку в небе над Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Точная дата и место проведения учений не указываются.

В четверг, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону станции метро «Павелецкая». Один из вертолетов тащил за собой сетку, в которой были видны три человеческих силуэта.

В ФСО объяснили, что это были учения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию: «Ничего нет экстраординарного. Кремль — это действующая резиденция главы государства, это режимный объект. Какие там стадии, что будет происходить на каждой из них, — надо справляться в ФСО».

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