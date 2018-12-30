Крушение вертолета со спасателями в ОАЭ попало на видео

Спасательный вертолет упал в на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время выполнения операции. Погибли четыре человека, сообщает информационное агентство WAM. Видеозапись случившегося опубликована в Twitter-аккаунте Arab News.

Отмечается, что на борту находились два пилота, штурман и врач-иностранец.

Вертолет выполнял операцию на горе Джебель Джайс — самой высокой точке страны. Он свалился в штопор, рухнул на скалы и загорелся. Ведется расследование.

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