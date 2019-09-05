Стала известна судьба экипажа разбившегося вертолета Минобороны

В результате крушения вертолета Минобороны России в Саратовской области никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.
Экипаж Ми-8 сумел безопасно покинуть машину, пассажиров на борту не было, уточнили в военном ведомстве. На борту воздушного судна находилось три человека.
По предварительной информации, авария произошла из-за проблем с шасси.
Ранее в четверг в прессе появилась информация о крушении военного вертолета неподалеку от поселка Сокол. Собеседник «Интерфакса» рассказал, что после взлета с аэродрома Ми-8 попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся.
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