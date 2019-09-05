Появилось фото с места крушения военного вертолета Ми-8

Telegram-канал «Говорит Москва» опубликовал фотографию военного вертолета Ми-8, разбившегося на аэродроме в Саратовской области.

О крушении вертолета стало известно 5 сентября, судьба пилотов пока неизвестна. По данным источника «Интерфакса», удалось спасти несколько человек, но точное количество людей на борту пока неизвестно.

Собеседник агентства рассказал, что после взлета с аэродрома Ми-8 попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся.

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