Стало известно состояние экипажа рухнувшего Ми-8

Трое военных, летевших в рухнувшем в Саратовской области вертолете Ми-8, получили легкие травмы. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

Собеседник агентства отметил, что вертолет принадлежал филиалу Военно-учебного научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина», это был учебный полет.

Пожар на месте ЧП потушили, сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Он отметил, что вертолет выгорел полностью.

Ранее в Минобороны сообщили, что причиной крушения Ми-8 могло стать разрушение одной из стоек шасси.

О крушении вертолета недалеко от поселка Сокол стало известно 5 сентября. После взлета с аэродрома Ми-8 попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся. На опубликованной ранее фотографии видно, как с места падения поднимается темный дым. Экипаж успел покинуть вертолет.

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