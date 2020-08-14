Российский частный самолет аварийно сел в поле

В Башкирии частный самолет Ан-2 с двумя пилотами аварийно сел в поле. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета, передает «Интерфакс».

Самолет совершил посадку в 17:25 в семи километрах от аэродрома. Состояние пилотов пока неизвестно.

Следователи выясняют обстоятельства и причину происшествия.

13 августа сообщалось, что в Краснодарском крае разбился российский учебный самолет Л-39. Летчики катапультировались и не пострадали. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений не произошло. Комиссия Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России выясняет причины аварии.

11 августа в Перми в аэропорту Большое Савино экстренно приземлился истребитель МиГ-31, совершавший учебно-тренировочный полет. В Центральном военном округе рассказали, что у него разрушилось колесо задней стойки. Никто не погиб, о пострадавших не сообщалось.

Легкий многоцелевой Ан-2 («Кукурузник») разработан в СССР в 1940-х годах. Он используется как учебный, пассажирский, спортивный самолет, а также для сельхозработ.