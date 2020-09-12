В Подмосковье упал легкомоторный самолет

В подмосковном Щелкове совершил жесткую посадку легкомоторный самолет SportStar. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Отмечается, что о падении самолета в районе села Душоново сообщил очевидец в 17:00 мск. По предварительным данным, на борту находились два человека. Источник агентства сообщил, что пилот и пассажир погибли.

«В упавшем легкомоторном самолете было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолета», — сказал собеседник агентства.

Предположительное место падения самолета — заполненный водой песчаный карьер. На поверхности находятся обломки и раскрывшийся парашют. На место выехали спасатели и водолазы, всего задействовано 36 человек и 11 единиц техники, заявили в МЧС.

Ранее, 11 сентября, сообщалось, что вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области совершил жесткую посадку аэроплан «Бекас Х-32», в результате погиб пилот. Воздушное судно было задействовано для орошения полей. По предварительной информации, пилот задел провода.