Известная российская певица пережила жесткую посадку лайнера и сняла ее на видео

Певица Зара пережила жесткую посадку самолета в Томске и поделилась видео с подписчиками. Кадры из салона лайнера она разместила в своем блоге в Instagram.

На записи видно, как самолет кружит над аэропортом, а затем резко заходит на посадку. Сама Зара в этот момент не смогла сдержать испуганного возгласа.

«Я почувствовала, что происходит что-то неладное, самолет трясет. Мы снижаемся и вновь набираем высоту. Стюардесса успокаивает: из-за погодных условий мы не можем приземлиться, сохраняйте спокойствие, все будет хорошо», — написала популярная певица, добавив, что «не могла перестать думать о том, что что-то случится» и написала близким, что любит их.

Также Зара отметила, что инцидент случился в 40-й день со смерти ее дяди, поэтому она считает, что именно он спас ее от гибели в авиакатастрофе. «Правду говорят, что наши близкие становятся нашими ангелами-хранителями. Дядя Алихан, ты меня сегодня уберег. Я тебя очень люблю», — написала она.

В августе самолет с россиянами совершил жесткую посадку в Мали. Лайнер принадлежит российской авиакомпании «Ютэйр», он перевозил сотрудников миссии MINUSMA из столицы Мали — Бамако. При посадке в аэропорту Гао воздушное судно ударилось о землю и выкатилось за пределы полосы, зарывшись в грунт.