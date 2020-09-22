В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области во время учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По данным агентства, самолет упал в лес, на земле разрушений нет. Пилоты успешно катапультировались, после приземления вышли на связь. В настоящий момент экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

«Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа», — заявили в пресс-службе.

11 сентября сообщалось, что вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области совершил жесткую посадку аэроплан «Бекас Х-32», в результате погиб пилот. Воздушное судно было задействовано для орошения полей. По предварительной информации, пилот задел провода.