Названо место падения истребителя Су-30

Истребитель Су-30 упал около села Дорниково в Тверской области, в 40 километрах от Вышнего Волочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Разрушений и жертв на земле нет», — подчеркнул собеседник агентства.

О падении истребителя стало известно 22 сентября. Сообщалось, что самолет упал в лес, на земле разрушений замечено не было. Пилоты успешно катапультировались, после приземления вышли на связь. В настоящий момент экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

11 сентября сообщалось, что вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области совершил жесткую посадку аэроплан «Бекас Х-32», в результате погиб пилот. Воздушное судно было задействовано для орошения полей.