Российский истребитель перехватил британский самолет над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании. Он приблизился к границе России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства была зафиксирована цель, которая двигалась по направлению к границе страны. Навстречу с земли был поднят Су-27 Южного военного округа.

Ранее в сети появилось видео перехвата российскими истребителями Су-27 и Су-30 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США над водами Черного моря. На кадрах слышны также переговоры российских пилотов о блокировке иностранных воздушных судов.