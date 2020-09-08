Российский истребитель сопроводил норвежский самолет-разведчик

Российский истребитель МиГ-29 подняли в воздух из-за самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Норвегии. Он летел над Баренцевым морем, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Чтобы не допустить нарушения границы, судно из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота отправили навстречу самолету-разведчику. Выяснилось, что это норвежский Falcon 20 ВВС. Российский истребитель сопроводил его над акваторией Баренцева моря и вернулся на аэродром.

Подчеркивается, что самолет из Норвегии не нарушил российскую границу. Полет российского истребителя выполнили «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

7 сентября российский истребитель МиГ-29 сопроводил третий за сутки иностранный самолет над Баренцевым морем. Тогда речь шла о самолете-разведчике RC-135, принадлежащем ВВС Великобритании, а до того МиГ-31 также вылетал на перехват норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion. МиГ-29 сопровождал британский стратегический самолет-разведчик R.1 Sentinel.

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