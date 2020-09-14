Российские истребители перехватили бомбардировщики США со стороны Украины

Российские истребители Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика Военно-воздушных сил (ВВС) США над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что истребители не допустили нарушения границы России. Американские самолеты летели со стороны Украины. Их сопроводили над акваторией Черного моря. После того как бомбардировщики удалились от государственной границы, истребители вернулись на аэродромы.

О том, что стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США приблизились к границе России, стало известно ранее 14 сентября. Они поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и направились в сторону Черного моря через воздушное пространство Украины.

Это уже второй случай вхождения B-52H в украинское воздушное пространство с начала сентября. Предыдущий полет был осуществлен в рамках регулярной миссии по наблюдению за акваторией Черного моря. Полет бомбардировщиков проходил в сопровождении украинских истребителей.

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