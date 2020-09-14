Перехват российскими истребителями бомбардировщиков США показали на видео

Перехват российскими истребителями Су-27 и Су-30 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США над водами Черного моря показали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах показано сопровождение бомбардировщиков, также слышны переговоры пилотов российских истребителей. Помимо прочего, пилоты говорили о том, что бомбардировщики «идут севернее Одессы, где-то километров 80». Также они вели диалог о соблюдении мер безопасности и договаривались о том, как постараться вывести американские самолеты на другой курс и «блокировать» один из них.

Ранее 14 сентября сообщалось, что российские истребители Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика Военно-воздушных сил (ВВС) США над Черным морем. Истребители не допустили нарушения границы России. Американские самолеты летели со стороны Украины. Их сопроводили над акваторией Черного моря.

Перед этим стало известно, что стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США приблизились к границе России.