Самолет с бывшим российским чиновником рухнул в озеро

Частный легкомоторный самолет Че-27 рухнул в озеро в районе Ханты-Мансийска. За штурвалом находился бывший глава муниципалитета Сургутского района Дмитрий Макущенко, пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел накануне, 21 сентября. Сейчас стала известна личность пилота. По данным канала, в момент крушения российский экс-чиновник был трезв.

В пресс-службе главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому округу сообщили Znak.com, что на борту находилось два человека. Они самостоятельно выбрались на берег. Никто не погиб и не травмирован. Причина аварии не указывалась.

12 сентября в Подмосковье жесткую посадку совершил легкомоторный самолет SportStar. Он упал в заполненный водой песчаный карьер. Пилот и пассажир погибли.