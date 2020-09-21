В США потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в американском штате Техас. Об этом сообщает CNN.

Самолет вылетал из города Остин и возвращался в штат Луизиана. По информации издания, воздушное судно разбилось во время аварийной посадки. В результате погибли все находившиеся на борту четыре человека: двое мужчин и две женщины.

По некоторым данным, разбившийся самолет был из семейства Piper PA-46. Они широко используются в авиации общего назначения США и других стран, в частности для пассажирских перевозок на местных авиалиниях.

Ранее в сентябре легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Щелкове. На борту было два человека, они погибли.