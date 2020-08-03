Самолет с россиянами на борту совершил жесткую посадку в Мали

Самолет ООН совершил жесткую посадку в малийском городе Гао. Об этом сообщили в российском посольстве в Мали, передает ТАСС.

По данным «Интерфакса», самолет принадлежит российской авиакомпании «Ютэйр». Он перевозил сотрудников миссии MINUSMA из столицы Мали — Бамако. При посадке в аэропорту Гао воздушное судно ударилось о землю и выкатилось за пределы полосы, зарывшись в грунт.

Отмечается, что на борту были 11-12 человек, в том числе россияне. В результате посадки тяжело пострадавших нет. «Максимум, что там есть, это сломанная нога у одного из находившихся на борту», — рассказал источник. Точное число пострадавших уточняется.

15 июля в Сомали врезался в дюны самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, который перевозил гуманитарную помощь по заказу ООН. Причиной стали ослы, которые побежали в сторону взлетно-посадочной полосы после того, как испугались звуков совершающего посадку самолета. Пилоты из-за этого были вынуждены резко изменить курс. В результате никто не пострадал.