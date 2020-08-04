Раскрыты причины жесткой посадки самолета с россиянами в Мали

Раскрыты причины жесткой посадки самолета с сотрудниками миссии ООН в городе Гао в Мали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утверждается, что судно садилось полностью обесточенным: отказали оба генератора и ряд систем, задействованных при приземлении. Пилотам также пришлось выпускать шасси вручную. Помимо этого, посадка была тяжелой из-за погодных условий: после дождя грунтовая полоса была мокрой, тем самым пробег при приземлении увеличился.

Близкий к расследованию инцидента источник рассказал, что благодаря действиям экипажа самолета жертв удалось избежать. На борту были 11 человек, в том числе россияне.

О происшествии стало известно 3 августа. Самолет принадлежит российской авиакомпании «Ютэйр». Он перевозил сотрудников миссии MINUSMA из столицы Мали — Бамако. При посадке в аэропорту Гао воздушное судно ударилось о землю и выкатилось за пределы полосы, зарывшись в грунт.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru