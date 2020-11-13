Командир «Руслана» раскрыл детали посадки вслепую в Новосибирске

Командир транспортного самолета Ан-124 «Руслан», совершившего жесткую посадку в Новосибирске, раскрыл детали аварийного приземления. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По словам летчика, воздушное судно сажали вслепую — из-за перебитого при взрыве двигателя кабеля связи у летчиков не было никакой коммуникации с диспетчерами. «Самолет полностью обесточился. То есть ни на внешнюю, ни на внутреннюю связь — никак. Ни внутрикабинной связи не было. 300 метров набрали только (…) Мы даже не успели закрылки убрать. Только шасси убрали», — сказал он.

Ранее сообщалось, что деталь «Руслана» отвалилась во время полета и пробила крышу здания. Часть двигателя транспортника рухнула с высоты нескольких сотен метров и повредила склад недалеко от аэропорта Толмачево.

Об аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске стало известно ранее 13 ноября. Обесточенный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за отсутствия реверса двигателей. Командир воздушного судна доложил об отказе систем радиосвязи сразу после вылета из аэропорта Толмачево и запросил аварийную посадку. На борту находились 14 человек, никто не пострадал.