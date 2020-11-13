Отвалившаяся от российского самолета деталь насквозь пробила крышу здания

Деталь двигателя самолета Ан-124, который совершил аварийную посадку в Новосибирске, отвалилась во время полета и пробила крышу здания. Снимки и подробности случившегося появились в Telegram-канале издания Baza.

По информации источника, часть 400-тонного двигателя рухнула с высоты нескольких сотен метров и повредила склад недалеко от аэропорта Толмачево.

На кадрах, снятых очевидцами, видно дыру в крыше, а также саму деталь, лежащую на полу. «Насквозь пробила крышу склада, чудом не убив никого из сотрудников», — подписали фотографии администраторы канала.

Ранее 13 ноября российский самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). По информации источника, командир воздушного судна Ан-124 «Руслан» доложил об отказе систем радиосвязи сразу после вылета из аэропорта Толмачево и запросил аварийную посадку. На борту находились 14 человек, о пострадавших не сообщается.