Опубликованы переговоры диспетчеров с пилотами аварийно севшего «Руслана»

В сети появились переговоры диспетчеров аэропорта Толмачево с экипажем транспортного самолета Ан-124 «Руслан», совершившего жесткую посадку в Новосибирске. Запись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На записи слышны переговоры о взлете самолета и наборе высоты, после чего связь с экипажем лайнера теряется. Диспетчеры несколько раз просили командира сообщить о состоянии самолета, однако «Руслан» не выходил на связь. «"Волга 4066", у вас проблемы на борту?» — спросил диспетчер аэропорта.

В конце записи сотрудникам аэропорта доложили об аварийной посадке «Руслана».

Ранее командир «Руслана» раскрыл детали аварийной посадки в Новосибирске. По его словам, воздушное судно сажали вслепую — из-за перебитого при взрыве двигателя кабеля связи у летчиков не было никакой коммуникации с диспетчерами.

Об аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске стало известно ранее 13 ноября. Обесточенный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за отсутствия реверса двигателей. На борту находились 14 человек, никто не пострадал.