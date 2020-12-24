Пьяный россиянин искалечил бортпроводника в московском аэропорту

Пьяный пассажир искалечил бортпроводника во Внуково после того, как тот не допустил его на рейс. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент в московском аэропорту произошел во время вылета самолета в Киров. Сотрудник авиакомпании отказался пускать нетрезвого россиянина на борт. В ответ тот принялся избивать члена экипажа и нанес ему несколько ударов руками и ногами.

После случившегося бортпроводника госпитализировали, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб руки. Дебошира задержали сотрудники транспортной полиции.

В июне в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира самолета, закурившего на борту. При задержании дебошир оторвал погон у полицейского и стал фигурантом уголовного дела, кроме того, в отношении него составили два протокола об административном правонарушении.