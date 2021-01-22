В Госдуме высказались о судьбе «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» будет завершен, несмотря на сложности. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, пишет ТАСС.

По его словам, геополитические амбиции США и желание Вашингтона наводнить Европу своим сжиженным природным газом (СПГ) будут «некоторым препятствием» в завершении строительства газопровода, однако в конечном итоге объект все равно будет построен.

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Завальный напомнил, что к настоящему времени России удалось преодолеть главную проблему, стоявшую перед газопроводом. Речь идет о технической возможности завершения проекта. В то же время депутат отметил, что сроки строительства могут быть скорректированы.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании. 19 января 2021 года Вашингтон впервые реализовал угрозу и ввел ограничения в отношении российской баржи «Фортуна», которую собирались использовать для завершения строительства. «Газпром» после этого впервые признал, что строительство могут отложить на неопределенный срок, а при исключительных обстоятельствах — даже навсегда.