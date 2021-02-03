Возможный отказ США от санкций против «Северного потока-2» объяснили

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил сообщения о возможно отказе США от санкций против «Северного потока-2». Об этом сообщает НСН.

По его словам, новый президент США Джо Байден хочет улучшить отношения с Германией и Европой. «Тем более понятно, что проект все равно будет реализован — просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление», — пояснил эксперт.

Пикин добавил, что интересы Украины в переговорах по «Северному потоку-2» мало интересуют американскую сторону. «По большому счету, прохождение газа через Украину больше нужно европейцам, чем американцам. <…> А американцам, наоборот, – чем беднее Украина, тем проще на нее влиять», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода «Северный поток-2» и намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии. При этом сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом новой администрации.

Перед этим глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что судьба газопровода «Северный поток-2» решится в ближайшие недели или месяцы. Он не исключил, что на проекте будет поставлен крест, хотя и признал, что после смены власти Белый дом стал более открыт к диалогу. Ранее о возможности провала заговорили в «Газпроме», тем не менее баржа «Фортуна» возобновила строительство в датских водах.