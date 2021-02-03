В США нашли способ влияния на строительство «Северного потока-2»

США найдут решение по санкциям в отношении российского газопровода «Северный поток-2» после завершения его строительства. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что введение санкций — лишь один из способов влияния на ситуацию вокруг строительства газопровода. Прайс пояснил, что США могут обсуждать тему газопровода с союзниками и партнерами, а также убеждать их, что «Северный поток-2» является невыгодным им проектом.

Представитель Госдепа отметил, что администрация США будет следить за процессом строительства и сертификации и решать, необходимо ли ввести санкции. Прайс напомнил, что американская администрация не считает «Северный поток-2» выгодным для Европы проектом. Кроме того, по мнению госдепа, этот газопровод стал бы ударом для Украины.

Ранее сообщалось, что новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода «Северный поток-2» и намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии. При этом сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом новой администрации.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.