Стало известно о задержании выходцев с Северного Кавказа после теракта в Австрии

В Австрии после серии терактов, произошедших в Вене вечером 2 ноября, были задержаны выходцы с Северного Кавказа и ряда балканских стран. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По словам Любинского, многочисленные задержания после атаки прошли не только в австрийской столице, но и в других городах страны. «Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа», — пояснил посол.

При этом он отметил, что других деталей о личностях задержанных на данный момент нет.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны сделают все, чтобы найти исполнителей и организаторов атаки, а также их единомышленников и привлечь их к ответственности. Он также подчеркнул, что подобное нападение является не просто конфликтом между австрийцами и мигрантами, а борьбой между цивилизацией и варварством.

2 ноября главный редактор газеты Falter Флориан Кленк (Florian Klenk) сообщил, что один из устроивших теракт в Вене оказался исламистом. По его данным, к атаке причастен 20-летний Куртин С., который родился в Вене, но имеет албанские корни. При этом отмечалось, что мужчина попадал в поле зрения австрийской разведки: он был одним из 90 исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию, однако силовики считали, что он не способен совершить теракт.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Общее число погибших достигло четырех.