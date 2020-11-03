Канцлер Австрии назвал атаку в Вене борьбой цивилизации и варварства

Атака в Вене, предпринятая террористами в понедельник, 2 ноября, представляет собой не конфликт между гражданами страны и мигрантами, а борьбу между цивилизацией и варварством. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает РИА Новости во вторник, 3 ноября.

Он также назвал произошедшее терактом. «Это был теракт из ненависти к нашим фундаментальным ценностям, модели жизни, из ненависти к нашей демократии, в которой все люди равны», — отметил Курц.

По словам политика, информация о том, что нападение в австрийской столице носило исламистский характер, уже подтвердилась. Курц также подчеркнул, что власти страны найдут всех причастных к атаке и привлекут их к ответственности.

Ранее главный редактор газеты Falter Флориан Кленк (Florian Klenk) сообщил, что один из устроивших теракт в Вене оказался исламистом. По его словам, в атаке участвовал 20-летний Куртин С. Мужчина родился и вырос в Вене, однако у него есть албанские корни: родители террориста родом из Северной Македонии. При этом отмечалось, что мужчина попадал в поле зрения австрийской разведки: он был одним из 90 исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию, однако силовики считали, что он не способен совершить теракт.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Общее число погибших достигло четырех.