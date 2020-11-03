Увеличилось число жертв теракта в Вене

Увеличилось число жертв в результате теракта в Вене — умер еще один человек, таким образом, общее число погибших достигло четырех. Об этом сообщает газета Kurier.

Отмечается, что мэр Вены Михаэль Людвиг подтвердил четвертую смерть, еще 17 человек получили ранения. По данным СМИ, погибшая женщина — официантка. Подчеркивается, что до сих пор не совсем ясно, был ли ликвидированный убийца преступником-одиночкой или же его сообщники все еще находятся в бегах.

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Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что атаку в австрийской столице совершил по меньшей мере один исламистский террорист. Известно, что один из стрелков в Вене симпатизировал запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

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