Жителей Австрии обязали носить респираторы вместо масок

С 25 января жителей Австрии обязали в магазинах или общественном транспорте пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо масок. О нововведении ранее объявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Министр здравоохранения Австрии,Рудольф Аншобер прокомментировал решение, его слова приводит The Local. Он отметил, что респиратор защищает надежнее, но, так как стоимость респиратора заметно выше, чем обычной маски, все маски будут продаваться по себестоимости. Помимо этого, малоимущим людям средства защиты будут предоставляться бесплатно. Цена респиратора будет около одного евро.

Ранее в январе сообщалось, что жителей Баварии обязали носить респираторы класса FFP2 вместо масок. Такое решение было принято на фоне распространения новой мутации коронавируса. Теперь жители Баварии должны носить респираторы с повышенной степенью защиты в магазинах и транспорте.

Для сдерживания инфекции во Франции жителям порекомендовали во время поездок на общественном транспорте молчать и не пользоваться мобильными телефонами.

Усиленные ограничительные меры введены во многих странах Евросоюза и еврозоны с конца прошлого года. Они действуют в Германии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландах, Австрии и продлятся как минимум до конца января. Их введение стало следствием роста числа заболевших в конце осени и начале зимы.