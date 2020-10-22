Раскрыта истинная эффективность масок

Медицинские маски эффективно препятствуют распространению коронавируса, однако не устраняют опасность до конца. К такому выводу в ходе эксперимента пришли ученые Института медицины при Токийском университете, передает японский телеканал NHK.

Они раскрыли истинную эффективность масок, поместив в изолированном пространстве на расстоянии 50 сантиметров головы манекенов с датчиками. Одна из них вдыхала окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него вирус вместе со слюной, имитируя покашливание. Выяснилось, что поглощение инфекции снижалось при использовании на вдыхающей модели матерчатой маски на 17 процентов, хирургической трехслойной маски — на 47 процентов. При этом респиратор типа N95 сокращал поглощение коронавируса примерно на 79 процентов.

При применении любой из масок на выбрасывающей коронавирус модели его поглощение второй уменьшалось более чем на 70 процентов. Максимальные показатели были получены при использовании хирургических масок на обоих манекенах — 80 процентов.

«Наши опыты показали, что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно в них чрезмерно верить», — заключил руководитель группы исследователей профессор Ёсихиро Каваока. Отмечается, что такой эксперимент с использованием коронавируса был проведен впервые.

Ранее международная группа ученых показала, что популярные меры против распространения коронавируса SARS-CoV-2 — социальное дистанцирование и ношение масок — не являются достаточно эффективными, чтобы сдержать пандемию, хотя действительно снижают риск заражения.