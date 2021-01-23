Французам порекомендовали молчать и не пользоваться телефонами

Жителям Франции во время поездок на общественном транспорте посоветовали молчать и не пользоваться мобильными телефонами, чтобы сократить риск распространения коронавируса. Соответствующие рекомендации размещены на сайте медицинской академии Франции.

В тексте отмечается, что к требованию носить в транспорте медицинскую маску необходимо добавить запреты на пользование мобильным телефоном и разговоры. Кроме того, специалисты академии не согласились со словами главы Минздрава страны Оливье Верана, который ранее призывал носить только хирургические маски. По словам медиков, этот призыв не имеет научного обоснования.

Ранее жителей немецкой Баварии обязали носить респираторы класса FFP2 вместо масок. Такое решение было принято на фоне распространения новой мутации коронавируса. Исключение сделали лишь для водителей автобусов и детей до 15 лет.