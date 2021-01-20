Медик назвал недостаток ношения респиратора вместо маски

Носить респираторы вместо масок на улице и в общественных местах не рекомендуется, они предназначены специально для использования медиками. Такие особенности в беседе с РИА Новости назвал научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз.

«Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), маски типа N95 и FFP2/3 разработаны и предназначены специально для медицинских работников и имеют определенные особенности, связанные с их работой», — подчеркнул эксперт, добавив, что респираторы используются в реанимации при работе с большим количеством аэрозолей или при интубации.

Несмотря на то, что респираторы способны лучше отфильтровывать различные частицы и создавать меньшую влажность, у них есть и недостаток — они не отфильтровывают поступающий воздух. Именно поэтому клапанные респираторы не подходят для использования в общественных местах и на транспорте.

Кайыпмаз отметил, что для повседневного ношения достаточно обычной медицинской маски.

Ранее жителей немецкой Баварии на фоне распространения коронавируса обязали носить респираторы класса FFP2 вместо масок. Исключения могут сделать для водителей автобусов, кондукторов и детей до 15 лет.