Меркель продлила карантин в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель продлила действия жестких ограничений по борьбе с распространением коронавируса до 14 февраля. Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.

По словам Меркель, сокращение числа инфицированных является «поводом для надежды», однако новый штамм COVID-19 представляет собой особенную опасность, поэтому смягчать ограничения пока нельзя.

Также жителей ФРГ обязали носить в общественном транспорте и в магазинах лишь медицинские маски или респираторы. До этого гражданам можно было носить тряпичные маски или покрывать нос и рот шарфом.

Кроме того, в силе будет правило по сокращению социальных контактов, остаются закрыты школы и детские сады.

Ранее сообщалось, что на юге Германии, в Баварии, обнаружена ранее неизвестная мутация коронавируса, из-за которой произошла вспышка заболеваемости в местной больнице. Новой вариацией вируса заразились 52 пациента и 21 сотрудник клиники.

По последним данным, всего в Германии зафиксировано свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом, 1,7 миллиона человек выздоровели, еще 48,4 тысячи скончались.