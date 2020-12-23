Раскрыта истинная эффективность масок

Ученые Американского Института физики раскрыли истинную эффективность масок, которые оказались недостаточной мерой предотвращения передачи коронавирусной инфекции. Чтобы понизить риск заражения до минимума, необходимо соблюдать социальную дистанцию около двух метров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.

Исследователи проанализировали, как различные материалы, из которых изготавливаются маски, влияют на распространение капель, переносящих вирус, при чихании или кашле. Каждый образец значительно уменьшает количество капель, однако некоторые материалы все-таки позволяли каплям распространяться на расстоянии чуть более полтора метра, что потенциально способно заразить рядом стоящего человека.

Ученые построили машину с генератором сжатого воздуха для имитации человеческого кашля и чихания. Генератор использовался для выдувания крошечных частиц жидкости, имитируя кашель и чихание. Для блокирования использовалась тканевая маска, двухслойная тканевая маска, влажная двухслойная тканевая маска, хирургическая маска и респиратор N95.

Респиратор улавливал 100 процентов капель, а обычная маска пропускала около 3,6 процента капель. Однако при однократном чихании в воздух может попадать примерно 200 миллионов вирусных частиц, поэтому даже небольшая доля капель несет угрозу для стоящего в непосредственной близости человека.