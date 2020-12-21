Названо уничтожающее коронавирус природное средство

Немецкие ученые назвали уничтожающее коронавирус природное средство. Свою научную работу исследователи из университетской клиники в Эссене опубликовали на портале bioRxiv.

Согласно данным исследования, глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, может подавлять вирус. Ученые выяснили, что водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом. Отмечается, что глицирризиновая кислота безопасна для человека и легко переносится. Она также обладает доказанными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ранее немецкие ученые обнаружили убивающий до 97 процентов коронавируса в организме натуральный продукт. По данным специалистов, сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме. Они также считают, что гранатовый сок может уничтожать до 80 процентов патогенов коронавируса. Остальные натуральные соки и зеленый чай тоже способны ослабить заболевание, так как обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус.