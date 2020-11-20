Определен помогающий бороться с коронавирусом напиток

Группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) определила, что чаи на основе шалфея и периллы помогают бороться с коронавирусом. Статью опубликовал портал biorxiv.

В ходе исследования вирусологи инкубировали инфицированные коронавирусом клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. При их приготовлении они сначала доводили напитки до кипения, а после настаивали на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов.

Ученые пришли к выводу, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея достаточно для значительного подавления воспроизводства коронавируса. При этом удалось установить, что лечебный эффект достигается не за счет общего противовирусного эффекта, так как эти же отвары не оказали аналогичного эффекта на вирус простого герпеса.

Исследователи заключили, что такие чаи, предположительно, можно применять для профилактики коронавирусной инфекции. Однако эти данные предстоит проверить другим специалистам.

Ранее немецкие ученые обнаружили убивающий до 97 процентов коронавируса в организме натуральный продукт. По данным специалистов, сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме. Они также считают, что гранатовый сок может уничтожать до 80 процентов патогенов коронавируса.