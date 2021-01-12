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Северокорейские чиновники внезапно надели маски спустя год пандемии

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Фото: KCNA / Reuters

Спустя год после начала пандемии северокорейские чиновники внезапно надели маски для защиты от коронавируса во время съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом свидетельствуют официальные снимки, опубликованные во вторник северокорейскими СМИ.

Судя по официальной хронике, предыдущие шесть дней съезда чиновники, включая самого северокорейского лидера Ким Чен Ына, масок не носили.

По информации южнокорейского агентства Ёнхап, остается неясным, почему после нескольких дней мероприятий без масок участники съезда внезапно стали их носить. Издание предположило, что власти КНДР могли решить провести основные заседания без масок, поскольку это официальные мероприятия, на которых выступает Ким Чен Ын, а остальные в основном только слушают его. В то же время власти могли обязать участников надевать маски на небольших заседаниях, которые предполагают активные дискуссии.

Власти Северной Кореи неоднократно заявляли, что преуспели в борьбе с пандемией и сумели предотвратить проникновение вируса в страну.

Ранее стало известно, что на VIII съезде ТПК в Пхеньяне Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем. При этом младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон не вошла в обновленный состав политбюро. Южнокорейские СМИ отмечают, что понижение в должности Ким Ё Чжон, долгое время считавшейся вторым человеком в стране, может сигнализировать о том, что она утратила былое влияние и власть.

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