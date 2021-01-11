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Сестру Ким Чен Ына понизили в должности

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Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон
Фото: Lee Jin-man / AP

Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, не вошла в обновленный состав политбюро, утвержденный по итогам съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Ким Ё Чжон являлась членом политбюро с 2017 года. По итогам партийного голосования, прошедшего в воскресенье, 10 января, сестра северокорейского лидера лишилась своей статусной должности: она осталась членом Центрального комитета ТПК, но не вошла в его политбюро.

Издание отмечает, что понижение в должности Ким Ё Чжон, долгое время считавшейся вторым человеком в стране, может сигнализировать о том, что она утратила былое влияние и власть. Это сильно контрастирует с данными южнокорейской разведки о том, что Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий младшей сестре.

Ранее стало известно, что на VIII съезде ТПК в Пхеньяне Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем. Южнокорейский политолог, сотрудник Фонда за будущее Корейского полуострова Мэн Чу Сок заявил, что это свидетельствует о том, в руках Ким Чен Ына сосредоточилась безграничная власть.

Сестру лидера КНДР называют могущественным игроком Северной Кореи. В родной стране ее называют «принцессой», хотя действует она как Терминатор, писали журналисты New York Post.

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