Ким Ё Чжон, сестру лидера КНДР Ким Чен Ына, называют могущественным игроком Северной Кореи, но ее конечная цель неизвестна. В родной стране ее называют «принцессой», хотя действует она как Терминатор. К такому выводу пришли журналисты New York Post.

«Из того, что я заметила, она холодная, безжалостная и надменная, — сказала Сюзанна Шолте, американский со-председатель Free North Korea Radio (Радио «Свободная Северная Корея») и президент Washington DC Defense Forum. — Ее новая агрессивность является частью консолидации и укрепления власти. Ким Чен Ын должен показать, что, если с ним что-то случится, то у него есть преемник, и что семья Ким ... родословная все еще у власти».

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Как пишут журналисты издания, Ким Ё Чжон сделала себя той силой, с которой почти мгновенно приходится считаться в Пхеньяне. «В Северной Корее нет номера два, но она ведет себя как номер два», — сказал Дэвид Максвелл, полковник спецназа армии США в отставке и эксперт по Северной Корее. Он отметил, что очень маловероятно, что сестра северокорейского лидера могла сделать это самостоятельно: «Ким, должно быть, дал ей власть. Это дает ему варианты на будущее».

Некоторые отмечают, что несмотря на то, что Ким Ё Чжон молодая женщина, говорить, что Северная Корея никогда не примет женщину-лидера — неправильно. «Она свирепа и грозна, и я не думаю, что ее пол вообще является проблемой», — сказал Шон Кинг, специалист по Азии в Park Strategies. Он добавил, что женщины управляют мощными черными рынками в Северной Корее, несмотря на репутацию страны как крепкого патриархата. По его словам, важна мистическая родословная Mount Paektu (династия Кимов), хотя она основана на лжи.

Однако инсайдеры говорят, что Ким находится под огромным давлением со стороны стариков, которые помогают ему управлять Северной Кореей, потому что ему не удалось отменить санкции ООН, отмечает издание. «Это может быть частью стратегии обмана», — сказал Максвелл. «Он сидит и смотрит, как мы размышляем. Помните, что это все о санкциях, и Северная Корея стремится на юг, чтобы заставить их вмешаться в действия Вашингтона».

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