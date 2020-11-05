Стало известно о росте влияния сестры Ким Чен Ына

Руководство южнокорейской разведки на закрытом совещании, которое прошло 3 ноября, сообщило о росте влияния младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Об этом сообщает «Ёнхап».

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Сейчас Ким Ё Чжон занимает должность первого заместителя главы организационного отдела правящей партии. Как сообщается, она руководила всеми мероприятиями по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи.

Как пишет «Ёнхап», полномочия сестры Ким Чен Ына могут быть расширены.

Ранее японская газета Yomiuri сообщила, что Северная Корея с 2019 года готовит чрезвычайный план по передаче власти, при котором во главе страны вместо нынешнего лидера Ким Чен Ына встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон. Известно, что она тоже училась в Швейцарии и является доверенным лицом Ким Чен Ына и вторым по влиятельности человеком в стране. В марте от ее имени было выпущено первое официальное международное заявление.

Сестру лидера КНДР называют могущественным игроком Северной Кореи. В родной стране ее называют «принцессой», хотя действует она как Терминатор, писали журналисты New York Post.