Штайнмайер назвал энергетику последним мостом между Европой и Россией

Энергетика является последним мостом между Россией и Европой, который не следует разрушать. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает газета Handelsblatt.

«После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост», — отметил политик.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

Также Штайнмайер прокомментировал замену условного срока на реальный Алексею Навальному (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По его словам, Германия выступает за освобождение оппозиционера, однако разрыв отношений с Москвой не поможет в этом вопросе.

«Как нам еще оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы оборвем последние связи?» — задался вопросом президент.

Ранее 6 февраля российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», возобновила работы по укладке труб в территориальных водах Дании.

В начале февраля сообщалось, что новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода «Северный поток-2» и намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии. При этом сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом новой администрации.

Перед этим глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что судьба газопровода «Северный поток-2» решится в ближайшие недели или месяцы. Он не исключил, что на проекте будет поставлен крест, хотя и признал, что после смены власти Белый дом стал более открыт к диалогу. Ранее о возможности провала заговорили в «Газпроме», тем не менее баржа «Фортуна» возобновила строительство в датских водах.