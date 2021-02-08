Назван срок завершения строительства «Северного потока-2» в Дании

Оператор строительства «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — назвала срок завершения прокладки обеих ниток газопровода в датских водах. В компании рассчитывают закончить работы до конца апреля 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Ранее называлась только дата начала стройки — 15 января 2021 года. Сроки ее завершения не уточнялись. В заявлении Nord Stream 2 также приводится список судов, задействованных в проекте. В перечень вошли российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Фортуна» вернулась в зону достройки объекта в датских водах еще 22 января. Позднее, 6 февраля, стало известно, что баржа начала укладывать трубы в территориальных водах королевства.

Строительство «Северного потока-2» заморозилось в декабре 2019 года из-за санкций США. В январе 2021-го Дания разрешила достраивать газопровод «Фортуне». После этого Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении проекта. Они коснулись «Фортуны», владельца баржи — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер».