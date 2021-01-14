Необходимое для достройки «Северного потока-2» судно вернулось в зону работ

Одно из судов снабжения, которое необходимо для продолжении достройки газопровода «Северного потока - 2» в территориальных водах Дании — «Балтийский исследователь» — вернулось в зону проведения работ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал отслеживания судов MarineTraffic, корабль был в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для газопровода.

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Еще одно судно — «Фортуна» — пришвартовано в германском порту Висмар, корабль снабжения «Мурман» находится на якорной стоянке около Мукрана, там же располагаются российские суда снабжения «Умка» и «Иван Сидоренко»: их планируют использовать для подачи труб во время стройки. Российский трубоукладчик «Академик Черский», который могут использовать для достройки «Северного потока-2», 12 января покинул место возобновления работ и вернулся в Калининград.

Ранее в четверг, 14 января, стало известно, что Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток-2». Планируется, что оно начнется 15 января.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В декабре 2020-го американский Конгресс согласовал новые санкции против проекта, которые грозят компаниям, помогающим завершить проект. В результате к январю 2021-го норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать проект.